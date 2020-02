We wtorek setki maili trafiały do skrzynek europosłów, ale także polskich i zagranicznych dziennikarzy. Został rozesłane też do pracowników Komisji Europejskiej.

O tę sprawę była pytana w środę KE. "KE wie o dużej liczbie maili, które trafiają do dziennikarzy. Komisarze także otrzymali te wiadomości. Nie mam żadnego komentarza na ten temat" - powiedział rzecznik Christian Wigand.

Akcja związana jest z wtorkową debatą o praworządności w Polsce, która odbyła się w europarlamencie w Strasburgu. O fali maili poinformował na Twitterze słowacki europoseł frakcji Odnowić Europę Michal Szimeczka, który był inicjatorem dyskusji na temat stanu rządów prawa w Polsce.

"Na moją skrzynkę odbiorczą kierowane są obecnie dziesiątki identycznych e-maili od domagających się +reform w polskich sądach+ i mówiących o +bezwarunkowym zwycięstwie partii rządzącej+. To z pewnością wszyscy ci zaniepokojeni obywatele z zatroskaniem oczekują dziś wieczorem debaty na temat Polski w PE" - napisał na Twitterze polityk we wtorek.

Wiadomości elektroniczne kierowane są nie tylko do niego, ale też do innych europosłów. Do wzięcia udziału w akcji zachęca portal Niezależna.pl oraz "Gazeta Polska". W listach - jak zapewniają inicjatorzy - prezentowany jest prawdziwy obraz sytuacji w Polsce.

Wiadomości w języku angielskim do europosłów, komisarzy EU i redakcji popularnych tytułów prasowych w krajach UE przekonują, że "około 80 procent naszych rodaków domaga się głębokich zmian w systemie wymiaru sprawiedliwości". "Wśród nich są zarówno ludzie o poglądach silnie konserwatywnych, jak i liberalno-lewicowych. Są obywatele, którzy popierają ten rząd, a także ci, którzy głosowali na partie, które są obecnie w opozycji" - czytamy w szablonie.

Autorzy maila podkreślają, że Polacy zapłacili wielką cenę za odzyskanie niepodległości i przywrócenie demokracji, dlatego tym bardziej bolesne jest trwanie "ostatniej relikwii systemu komunistycznego", jakim ma być wymiar sprawiedliwości.

To nie pierwsza tego typu akcja. W 2018 roku maile rozsyłano w ramach kampanii przed głosowaniem europosłów dotyczącym pozbawienia stanowiska ówczesnego wiceszefa PE, eurodeputowanego PiS Ryszarda Czarneckiego.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)