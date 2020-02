Ruszyły zapisy na akcje BSC Drukarni Opakowań w wezwaniu spółek AR Packaging



Warszawa, 12.02.2020 (ISBnews) - Rozpoczęły się zapisy na sprzedaż akcji BSC Drukarnia Opakowań w wezwaniu ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, spółki będące częścią grupy AR Packaging, która zamierza zwiększyć zaangażowanie w akcjonariacie BSC Drukarnia Opakowań do 100% z obecnych 60,82%. Zapisy przyjmowane są przez Santander Biuro Maklerskie i potrwają do 12 marca br.

AR Packaging oferuje 40,38 zł za każdą akcję BSC Drukarnia Opakowań, co oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, podano.

"Wejście AR Packaging, poprzez A&R Carton, do akcjonariatu BSC Drukarnia Opakowań zostało zapowiedziane w pierwszej połowie listopada 2019 r. i spotkało się z pozytywną reakcją inwestorów – kurs BSC Drukarnia Opakowań od tamtego czasu istotnie wzrósł i obecnie jest blisko historycznego maksimum. Sprzedaż akcji w wezwaniu może być zatem doskonałą okazją dla mniejszościowych akcjonariuszy spółki do zrealizowania zysków z tej inwestycji" - powiedział prezes A&R Carton i AR Packaging Harald Schulz, cytowany w komunikacie.

AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom, wskazano również.

W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania progu przynajmniej 95% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu BSC Drukarnia Opakowań AR Packaging nie wyklucza przeprowadzenia przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych i wycofania akcji spółki z obrotu na GPW. Alternatywnie, po osiągnięciu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki możliwe jest przeprowadzenie procesu delistingu bez przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

"Osiągnięcie pełnej kontroli nad BSC Drukarnia Opakowań i pełna integracja działalności spółki z naszą grupą, w tym z naszym zakładem w Krakowie, umożliwi uzyskanie synergii operacyjnych i zwiększy możliwości działania spółki na coraz bardziej konkurencyjnym rynku. Do budowania przewagi konkurencyjnej w naszej branży kluczowe są zaawansowane i kapitałochłonne technologie. Jako inwestor strategiczny, możemy zapewnić przeprowadzenie znaczących inwestycji, niezbędnych do dalszego rozwoju BSC Drukarnia Opakowań" - dodał prezes AR Packaging.

Zawarcie transakcji sprzedaży akcji zaplanowano na 17 marca 2020 r., a rozliczenie transakcji sprzedaży akcji na 20 marca 2020 r.

Zgodnie z właściwymi przepisami, termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem może zostać przedłużony, a informacja o ewentualnym przedłużeniu zapisów zostanie przekazana najpóźniej 27 lutego 2020 r.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)