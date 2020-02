Rafako: Odbiór bloku w Jaworznie opóźni się, trwa ustalanie zakresu napraw



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - E003B7 - spółka zależna Rafako - poinformowała, że prace związane z realizacją bloku energetycznego o mocy 910 MW w Elektrowni Jaworzno zostaną przedłużone na skutek okoliczności, za które strony kontraktu nie ponoszą odpowiedzialności, tj. wyłączenie dostępu dla bloku do sieci i uszkodzenie jednego z elementów kotła, podało Rafako.

"Zgodnie z przekazanymi informacjami po odłączeniu bloku, które miało miejsce m.in. z powodu nadzwyczajnych okoliczności pogodowych stwierdzono, że nastąpiło niemożliwe do przewidzenia zdarzenie polegające na uszkodzeniu jednego z elementów kotła" - czytamy w komunikacie.

Obecnie trwają analizy zespołu składającego się z przedstawicieli wykonawcy oraz zamawiającego w celu ustalenia zakresu prac i czasu niezbędnego do wymiany uszkodzonych elementów.

"Niezwłocznie po ustaleniu nowego przewidywanego terminu oddania bloku emitent przekaże tę informację w formie raportu bieżącego" - czytamy dalej.

W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r. Pod koniec stycznia podano, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r. Natomiast 4 lutego Rafako podało, że oddanie bloku przesunie się ze względu na wyłączenie dostępu bloku do sieci przez Okręgową Dyspozycję Mocy.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)