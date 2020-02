PKO Bank Hipoteczny wyemitował listy zastawne wart. 16,2 mld zł w 2019 r.



Warszawa, 13.02.2020 (ISBnews) - Wartość listów zastawnych wyemitowanych przez PKO Bank Hipoteczny i pozostających w obrocie wyniosła 16,2 mld zł na koniec 2019 roku, z czego 500 mln zł stanowiły zielone listy zastawne, podał bank. Zysk netto banku wyniósł 89,2 mln zł w ub. r. wobec 85,8 mln zł rok wcześniej.

"PKO Bank Hipoteczny pozostaje największym w Polsce emitentem hipotecznych listów zastawnych. Wartość wyemitowanych przez bank hipotecznych listów zastawnych pozostających w obrocie wyniosła na koniec grudnia 2019 roku 16,2 mld zł i stanowiła ok. 62% łącznej wartości wyemitowanych przez polskie banki hipoteczne listów zastawnych pozostających w obrocie. Tylko w 2019 roku saldo listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wzrosło o 3,4 mld zł, z czego 500 mln zł stanowiły emisje zielonych listów zastawnych" - czytamy w komunikacie.

Bank umocnił swoją pozycję lidera polskiego rynku banków hipotecznych pod względem sumy aktywów (27,3 mld zł) oraz wielkości portfela kredytów hipotecznych (25,8 mld zł), podano także.

W 2019 roku zysk PKO Banku Hipotecznego przed opodatkowaniem wyniósł 135,1 mln zł, a zysk netto 89,2 mln zł. Wynik z tytuł odsetek zrealizowany w tym okresie wyniósł 316,7 mln zł, co stanowi wzrost o 27% w skali roku.

"W 2019 roku bank wypracował satysfakcjonujący wynik finansowy, notując stabilny wzrost rok do roku, mimo znaczącego wzrostu obciążeń regulacyjnych, w szczególności składek na BFG. Było to możliwe przede wszystkim dzięki realizowanemu przez nas konsekwentnemu zwiększaniu portfela kredytowego o bardzo wysokiej jakości. Odpisy na straty kredytowe zrealizowane w 2019 roku wyniosły tylko 14,7 mln zł, co oznacza, że bank utrzymał koszty ryzyka na niskim poziomie sięgającym 0,06%" - powiedziała prezes PKO Banku Hipotecznego Paulina Strugała, cytowana w komunikacie.

Bank udzielił w ub. roku kredytów hipotecznych o wartości 3,7 mld zł i nabył wierzytelności od PKO Banku Polskiego o wartości 2,7 mld zł. Dzięki temu portfel kredytów hipotecznych banku zwiększył się o 4,8 mld zł, osiągając na koniec 2019 roku wartość 25,8 mld zł.

Suma aktywów PKO Banku Hipotecznego w 2019 roku wzrosła o 23% r/r do 27,3 mld zł, z czego ponad 25,8 mld zł stanowił portfel kredytów mieszkaniowych.

Łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,6% na koniec 2019 r. wobec 15,2% rok wcześniej.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100% należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

(ISBnews)