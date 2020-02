"Nie ma żadnych zakazów ze strony poczty Chin. Jednak w związku ze znacznym zmniejszeniem przez większość linii lotniczych rejsów do Chin na nieokreślony czas przyjmowanie wszystkich rodzajów przesyłek do Chin zostaje tymczasowo wstrzymane" - przekazała Ukrposzta na swojej stronie internetowej.

Wskazano, że przesyłki nadane do 11 lutego zostaną wysłane, ale terminy dostarczenia mogą być wydłużone. Również z opóźnieniem mogą być dostarczane przesyłki z Chin - zaznaczono.

Ukrposzta podkreśla, powołując się na Światową Organizację Zdrowia (WHO), że nie ma ryzyka zakażenia się koronawirusem poprzez towary zamawiane z Chińskiej Republiki Ludowej.

W ubiegłym tygodniu zawieszenie do odwołania przyjmowania przesyłek do Państwa Środka ogłosiła Poczta Polska. Przyjmowanie przesyłek do Chin zawiesiły według ukraińskich mediów też poczty w Danii, Grecji, Rumunii, Serbii, Hiszpanii, Szwajcarii, Gruzji i Singapurze.