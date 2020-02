Wcześniej w czwartek szef PO Borys Budka i kandydatka tej formacji na prezydenta Małgorzata Kidawa-Błońska podczas konferencji prasowej zaapelowali do posłów PiS, aby nie odrzucali sprzeciwu Senatu do nowelizacji ustawy o rtv i opłatach abonamentowych dotyczącej rekompensaty dla TVP i Polskiego Radia, a zaoszczędzone dzięki temu 2 mld zł przeznaczyć na służbę zdrowia.

Poseł PiS Kazimierz Smoliński odpowiedział na konferencji w Sejmie, że za rządów PiS nastąpił 50-proc. wzrost wydatków na opiekę zdrowotną.

"To było 71 mld zł w roku 2015 roku, a w tej chwili mamy już ponad 105 mld zł, (czyli) 50-proc. wzrost wydatków na opiekę zdrowotną. Opozycja zarzuca nam, że my nie wydatkujemy właściwych środków na opiekę zdrowotną, to jest hipokryzja i to jest po prostu brak moralnego prawa do takich działań" - mówił Smoliński.

Stwierdził, że za czasów PO deficyt budżetowy wynosił 15 proc. "My mamy program +zero deficytu+. Nie starcza na wszystko, bo żądania i oczekiwania są większe, ale jeżeli obywatele pozwolą nam dalej rządzić, to będziemy realizować kolejne oczekiwania społeczne i na pewno te wydatki będą się zwiększały, ale dzięki zwiększonym przychodom" - powiedział Smoliński.

Przewodniczący sejmowej komisji finansów publicznych Henryk Kowalczyk (PiS) podkreślił, że rząd PiS i prezydent Andrzej Duda są gwarantami wypłat świadczeń społecznych takich jak np. trzynasta emerytura. "Rząd PiS z prezydentem Andrzejem Dudą jest gwarantem wszystkich świadczeń socjalnych, jeśli zmieni się sytuacja, wtedy już tej gwarancji na pewno nie będzie" - stwierdził Kowalczyk.

Nowela ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej zakładają wprowadzenie rekompensaty w łącznej wysokości 1,95 mld zł w 2020 r. dla TVP i Polskiego Radia w związku z utraconymi wpływami. 9 stycznia ustawę w całości odrzucił Senat, a w środę sejmowa komisja kultury zarekomendowała Sejmowi, by zgodził się z decyzją Senatu i również odrzucił nowelę. Głosowanie zaplanowane jest na czwartkowy wieczór, Sejm odrzuca stanowiska Senatu bezwzględną większością głosów.

