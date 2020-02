Według komunikatu, zadanie obejmuje kompleksowe projektowanie, dostawy, wykonawstwo, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Umowa weszła w życie z dniem jej zawarcia, a zakończenie ostatniego z etapów realizacji zadania - przekazanie do eksploatacji, nastąpi do dnia 10 sierpnia 2021 roku.



Wynagrodzenie za wykonanie zadania ma charakter ryczałtowy i wynosi 35 978 469,00 zł, podano także.



Polimex-Mostostal S.A. jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 636,87 mln zł w 2018 r.



