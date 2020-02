MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m: m do 2 488 mln zł w styczniu



Warszawa, 14.02.2020 (ISBnews) - Sprzedaż obligacji detalicznych wyniosła 2 488 mln zł w styczniu (wobec 1 646 mln zł miesiąc wcześniej), poinformowało Ministerstwo Finansów (MF).

"W styczniu 2020 roku sprzedano obligacje:

- 3-miesięczne (OTS0420) - 654,7 mln zł,

- 2-letnie (DOS0122) - 345,4 mln zł,

- 3-letnie (TOZ0123) - 17,8 mln zł,

- 4-letnie (COI0124) - 1 139,7 mln zł,

- 10-letnie (EDO0130) - 311,0 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę 1 139,7 mln zł (46-proc. udział w strukturze sprzedaży). Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-miesięczne (26%) i 2-letnie (14%). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie (13%) oraz 3-letnie (1%).

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 19,1 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"Pierwszy miesiąc nowego roku przyniósł rekordowe zainteresowanie skarbowymi obligacjami oszczędnościowymi. Styczniowa sprzedaż osiągnęła wartość blisko 2,5 mld zł i była o ponad 50% wyższa w porównaniu do grudnia ubiegłego roku. Taki wynik sprzedaży odzwierciedla rosnący popyt ze strony inwestorów indywidualnych. Najwięcej - blisko 1 140 mln zł - przeznaczono na zakup obligacji 4-letnich. Na uwagę zasługuje stały wzrost zainteresowania obligacjami o dłuższym, 10-letnim terminie zapadalności - ich wartość sprzedaży wyniosła 311 mln zł, tym samym osiągając w ujęciu miesięcznym poziom porównywalny z instrumentami o krótkim terminie wykupu" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.

(ISBnews)