Plantwear miał 9,4 mln zł przychodów i 0,8 mln zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Plantwear wypracował ok. 9,4 mln zł przychodów netto i ok. 0,8 mln zł zysku netto w 2019 r., podała spółka.

"Wyniki osiągnięte w 2019 r. są zdecydowanie lepsze, niż pierwotnie zakładaliśmy. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju oraz efektywnemu modelowi biznesowemu, który opiera się na internetowej sprzedaży, postawiliśmy zarówno przychody, jak i zyski" - powiedział prezes Wiktor Pyrzyk, cytowany w komunikacie.

W samym IV kw. 2019 r. spółka miała ok. 3,3 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i 0,46 mln zł zysku netto.

Wśród kluczowych wydarzeń mających wpływ na IV kwartał 2019 r. spółka wymieniła m.in. premierę dwóch nowych kolekcji biżuterii, modeli zegarków oraz odświeżenie kolekcji, kontynuację współpracy z CD Projekt oraz zlecenia B2B od nowych klientów. Spółka wdrożyła również sprzedaż na rynkach ukraińskim i rumuńskim.

"W 2019 r. szczególnym zainteresowaniem klientów cieszyła się drewniana biżuteria, której wartość sprzedaży przekroczyła już przychody ze sprzedaży zegarków. Biżuteria z drewna stanowiła w ubiegłym roku około 50% sprzedaży spółki, co oznacza ponad 5-krotny wzrost r/r. Przygody ze sprzedaży drewnianych zegarków wyniosły 3,7 mln zł i były wyższe r/r o niecałe 10%" - czytamy także.

W 2018 r. spółka osiągnęła 4,7 mln zł sprzedaży oraz 510 tys. zł zysku netto. Zgodnie z pierwotną prognozą (opublikowaną na początku 2019 r.), przychody ze sprzedaży miały wynieść 6,5 mln zł, a zysk netto 750 tys. zł.

"Z przyjemnością informujemy, że zakładana prognoza została zrealizowana z nawiązką. Zarówno na poziomie przychodów, jak i zysku. Odnotowane wyniki potwierdzają słuszność przyjętej przez nas strategii i są motywacją do dalszej, ciężkiej pracy. Na 2020 r. Mamy plan dalszego rozszerzania naszej oferty, zarówno w ramach obecnych linii biznesowych, jak i zupełnie nowych produktów oraz poprawy efektywności działalności" - dodała wiceprezes Ewelina Bury.

Znaczne nakłady poniesione na wzrost sprzedaży oraz rozwój nowych linii produktowych wpłynęły na zmniejszenie marży netto w 2019 roku w stosunku do roku ubiegłego. W 2020 spółka planuje optymalizować koszty produkcji oraz w dalszym ciągu zwiększać sprzedaż, zakończono.

Plantwear działa na rynku lifestylowych akcesoriów drewnianych, jest producentem wysokiej jakości, unikatowych drewnianych zegarków, biżuterii i akcesoriów. Na początku 2020 r. Plantwear zadebiutował na rynku NewConnect.

(ISBnews)