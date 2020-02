Tauron uruchomi pierwszą ścianę na poziomie 800 m w ZG Janina w I kwartale



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - W Zakładzie Górniczym Janina, należącym do Taurona Wydobycie, rozpoczęto kluczowy etap technologiczny dla uruchomienia w najbliższych miesiącach górniczego wyciągu szybowego przy budowie poziomu 800 m. Pierwsza nowa ściana wydobywcza ma zostać uruchomiona w I kw. 2020 r., podał Tauron Polska Energia.

"Tauron Wydobycie realizuje inwestycje, które umożliwią kopalniom spółki dostęp do nowych zasobów dobrej jakości węgla kamiennego, przez co otworzą drogę do rentownego wydobycia tego surowca. Ukończenie budowy wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego w ZG Janina umożliwi już w połowie tego roku uruchomienie zjazdu ludzi na poziom 800 metrów, a w kolejnych miesiącach pozwoli również na transport tam materiałów wielkogabarytowych" - powiedział prezes Taurona Wydobycie Tomasz Cudny, cytowany w komunikacie.

Budowa konstrukcji basztowej wieży szybowej, której wysokość osiągnęła 62 m, trwała 10 miesięcy. Na ukończonym najwyższym poziomie technologicznym wieży montowany jest górniczy wyciąg szybowy, którego zasadniczym elementem będzie maszyna wyciągowa zabudowana w wieży na wysokości 49 m. Napęd maszyny wyciągowej stanowi silnik o mocy 2 000 kW, który umożliwi transport elementów ważących nawet 24 tony.

Pierwsza ściana na poziomie 800 m, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku w jeszcze w pierwszym kwartale br. Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia, podano także.

"Zasoby w planowanej do uruchomienia ścianie to ponad 900 tys. ton węgla kamiennego. Pokład ten charakteryzuje się dobrymi parametrami jakościowym węgla. Dobową zdolność wydobywczą ściany w jej normalnym biegu szacuje się na ok. 5000 ton" - ocenił prezes.

Budowa poziomu 800 m w ZG Janina to element realizowanych obecnie w Tauron Wydobycie działań, które mają przywrócić kopalniom spółki ich pełne zdolności produkcyjne, poprawiając tym samym jej kondycję. Kopalnia w Libiążu posiada największe w Polsce złoża węgla energetycznego, szacowane na 2,1 mld ton, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mogła funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

"Docelowo poziom 800 metrów w ZG Janina pozwoli m.in. na prowadzenie efektywnej eksploatacji dotychczas niedostępnych zasobów węgla. Ponadto inwestycja wyeliminuje eksploatację poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się bezpieczeństwo prowadzenia ruchu zakładu górniczego. Zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 r." - przypomniano także.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)