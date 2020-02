Enea i Mitsubishi Hitachi mają zgodę UOKiK na utworzenie wsp. przedsiębiorcy



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Eneę i Mitsubishi Hitachi Power Systems w celu budowy bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym obiegiem gazyfikacji węgla (ICGCC), podał Urząd.

Zgodnie ze złożonym w grudniu ub.r. wnioskiem, koncentracja będzie polegać na utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy przez Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. z siedzibą w Jokohamie, Japonia, i Enea Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. Działalność gospodarcza wspólnego przedsiębiorcy może obejmować rozwój, konstrukcje i eksploatację elektrowni w Polsce opartej na technologii bloku gazowo-parowego ze zintegrowanym obiegiem gazyfikacji węgla (ang. Integrated Coal Gasification Combined Cycle technology).

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. należy do grupy kapitałowej ostatecznie kontrolowanej przez Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. z siedzibą w Tokio, Japonia, która jest międzynarodowym dostawcą ciężkich maszyn przemysłowych. Grupa ta prowadzi działalność produkcyjną w obszarze przemysłu stoczniowego i morskiego, urządzeń energetycznych, urządzeń energii jądrowej, sprężarek, turbin, maszyn i stali.

Enea jest spółką dominującą polskiej grupy kapitałowej, która jest zaangażowana w produkcję, obrót i dystrybucję energii elektrycznej, a także wydobycie węgla kamiennego. Enea jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

(ISBnews)