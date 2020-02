T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - T-Bull miał łącznie 5,8 mln pobrań swoich gier w styczniu, podała spółka. Łączna liczba pobrań całego portfolio zbliża się do liczby 460 mln.

"Styczeń to miesiąc, który spółka będzie mogła zaliczyć do udanych nie tylko pod względem ilości pobrań, ale również pod względem pozytywnych ocen gier na platformach sprzedażowych Google Play oraz Apple Store. Top Speed 2 styczniu otrzymał odznakę Editor Choice. Nagrodę Editor's Choice otrzymują gry i program, które cechuje jakość, wysoka ilość pobrań, odpowiedni poziom monetyzacji, konwersji i retencji i, co bardzo ważne, lokalizacja produktu na wiele rynków" - czytamy w komunikacie.

"Top Speed 2", czyli najnowsza produkcja wrocławskiego studio przekroczyła drugi milion pobrań. W styczniu użytkownicy pobrali grę prawie 200 tys. razy co stanowi prawie 10% pobrań gry, która została wydana w czerwcu ubiegłego roku. Wynik ten świadczy o stabilnym rozwoju gry na między narodowej arenie aplikacji mobilnych. Pozytywnym wskaźnikiem jest również średnia kwota, jaką użytkownicy przeznaczyli na dodatkowe ulepszenia swoich wirtualnych aut. W styczniu ta kwota wyniosła ponad 9,21 USD, podano także.

"W listopadzie 2019 roku 'Top Speed 2' przekroczył pierwszy milion pobrań, by już w tym styczniu tego roku przekroczyć kolejny. Cieszymy się, że rozpoczynamy rok z takimi liczbami, a nasze produkty stają się obiektem zainteresowania nowych użytkowników. W najbliższym czasie swoją premierę będzie miała gra 'InfiniteCorp'. Tytuł ten finalnie pojawi się nie tylko na telefonach komórkowych, ale również na platformie Steam. Swoich sił w cyberpunkowych realiach gracze PC będą mogli rozpocząć już w pierwszym kwartale tego roku" - skomentował współzałożyciel i członek zarządu T-Bull Damian Fijałkowski, cytowany w komunikacie.

"Top Speed" utrzymał stabilny poziom transakcji w styczniu na poziomie prawie 5,5 USD. Za prawie połowę (43,9%) transakcji odpowiadają gracze ze Stanów Zjednoczonych. Gra najczęściej pobrana była w Brazylii (10,2%), Indonezji (10,1%) i Meksyku (8,2%). Aplikacja została pobrana ponad 478 956 razy. Gra Moto Rider Go została pobrana ponad 2 mln razy. Za pond 30% pobrań odpowiadają Indie (34,8%), Brazylia (11,4%) oraz Egipt (4,9%). Gracze ze Stanów Zjednoczonych, Indii oraz Brazylia odpowiadali łącznie za ponad 30% wszystkich transakcji związanych z tym tytułem. Tank Battle Heros styczeń może zaliczyć jako miesiąc uaktualnień, ale i miesiąc, w którym gra została pobrana o 12% niż w poprzednim miesiącu. W styczniu gra została pobrana 277 270 razy, wymieniono w informacji.

T-Bull to polskie przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją i dystrybucją gier mobilnych. Specjalizuje się w tworzeniu gier mobilnych opartych na modelu płatności Free-to-Play (F2P). W sierpniu 2018 r. spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW.

(ISBnews)