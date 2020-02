PGE Nowa Energia we współpracy z siecią dealerską Grupy Volkswagen planuje zainstalować w ciągu 2 lat do 300 ogólnodostępnych punktów do ładowania samochodów elektrycznych - podała w poniedziałek spółka. Wszystkie ładowarki będą zasilane energią ze źródeł odnawialnych - dodano.