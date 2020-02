Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Prezes Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) Henryk Baranowski zrezygnował z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu, podała spółka.



"Zarząd spółki [...] powziął informację o decyzji p. Henryka Baranowskiego o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji zarządu" - czytamy w komunikacie.



Na początku lutego rada nadzorcza PGE ponownie ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na członków zarządu XI wspólnej kadencji.



Henryk Baranowski jest prezesem PGE od marca 2016 r.



Grupa PGE wytwarza 43% produkcji energii elektrycznej (w tym segment Energetyki Konwencjonalnej ok. 42%) w Polsce oraz 25% ciepła z kogeneracji. Dodatkowo, 9% krajowej energii odnawialnej pochodzi z jej instalacji. Linie dystrybucyjne GK PGE obejmują ok. 40% powierzchni Polski i dostarczają energię elektryczną do 5,4 mln odbiorców końcowych, czyli 25% klientów w kraju. Na rynku detalicznym ma 5,3 mln klientów, stanowiących ok. 30% odbiorców końcowych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 25,95 mld zł w 2018 r.



(ISBnews)