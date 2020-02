UKE: 97,7% firm korzystało z telefonii komórkowej, 83,4% z internetu w 2019



Warszawa, 17.02.2020 (ISBnews) - Wśród polskich firm (klientów instytucjonalnych) 97,7% korzystało w 2019 r. z telefonów komórkowych, a 23,1% z telefonii stacjonarnej. Ponadto 83,4% używało internetu, podał Urząd Komunikacji Elektronicznej w raporcie "Badania opinii publicznej w zakresie funkcjonowania rynku usług telekomunikacyjnych oraz preferencji konsumentów".

"Użytkownicy telefonii komórkowej najczęściej korzystają z oferty Orange (34,3%), Play (32,8%) oraz Plus (19,8%). W przypadku prawdopodobieństwa polecenia, można wskazać najliczniejszą grupę wśród użytkowników Orange (77,4% promotorów). Najwięcej krytyków odnotowano w przypadku sieci Plus (17,4%)" - czytamy w raporcie.

Jak podano, 9 na 10 firm posiada dostęp do internetu. Najwięcej, 67,8% z nich posiada dostęp do internetu mobilnego w telefonie. Ponad połowa deklaruje, że jest to dostęp stacjonarny. Blisko 3 na 10 podmiotów wskazało na internet mobilny.

"Większość firm posiadających dostęp do internetu wykorzystuje go w celu zdobywania niezbędnych informacji (78,7%). Dwie trzecie firm deklaruje korzystanie z portali informacyjnych, także dwie trzecie - komunikuje się za pośrednictwem internetu z klientami. Niewiele mniej badanych pozyskuje dzięki internetowi nowych klientów (61,2%) czy prowadzi komunikację wewnętrzną (59,5%)" - czytamy dalej.

Według raportu, 4 na 10 badanych posiadających dostęp do internetu podkreśla, iż jest to ważne narzędzie pracy, lecz ma charakter pomocniczy wobec podstawowej działalności firmy. Tymczasem 3 na 10 podmiotów wskazało, że jest to narzędzie kluczowe z perspektywy prowadzonej działalności gospodarczej. 24% badanych firm wskazało zaś, że choć internet jest potrzebny, to nie jest związany bezpośrednio z działalnością firmy. Dla 5% badanych ma on natomiast znikome znaczenie w perspektywie prowadzonej działalności.

"Spośród firm posiadających dostęp do internetu mobilnego, połowa z nich wskazuje, że wybrała ten rodzaj połączenia głównie z uwagi na potrzebę większej mobilności, korzystania z internetu poza siedzibą firmy. 27,8% firm otrzymało internet mobilny w pakiecie z internetem stacjonarnym bądź telefonem komórkowym, a 26,8% wymieniło jako powód korzystania z łącza mobilnego korzystniejszą ofertę internetu mobilnego w stosunku do oferty internetu stacjonarnego. Co piąty podmiot wskazał, że o wyborze internetu mobilnego zadecydowała atrakcyjna cena urządzenia (tablet, laptop) w ofercie internetu mobilnego, podczas gdy 8,1% firm podjęło decyzję o skorzystaniu z oferty internetu mobilnego z uwagi na brak możliwości podłączenia internetu stacjonarnego" - wskazano także.

(ISBnews)