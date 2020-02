"Choć polski eksport towarów do Afryki w 2019 r. wyraźnie wzrósł, dane za pierwsze dziesięć miesięcy wskazują na 25 proc. wzrost, to w poprzednich 3 latach był on stabilny, a nawet wykazywał tendencje spadkowe. Udział Afryki w całkowitym eksporcie polskich towarów wynosi około 1 proc. i biorąc pod uwagę potencjał rozwojowy tego kontynentu na pewno powinniśmy dążyć do jego zwiększania" – stwierdził Walewski, cytowany we wtorkowym komunikacie BGK.

Dodał, że budowanie przez polskie firmy rozpoznawalności na rynkach afrykańskich powinno bezpośrednio przełożyć się na wzrost naszej pozycji konkurencyjnej i wymiany handlowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego zaznaczył, że wśród ostatnich, nowych rynków, na których jest aktywny ze swoimi klientami, jest sześć krajów afrykańskich, a pierwszy afrykański importer polskich produktów, z którym bank rozpoczął bezpośrednią współpracę, pochodzi z Mali.

W komunikacie BGK poinformował, że podpisał umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego między polskim producentem naczep, Wielton SA a firmą Binke z Mali. Dla BGK to pierwsze na rynku afrykańskim wykorzystanie finansowania w tej formule. Wartość kontraktu to 890 tys. euro, natomiast kwota finansowania to 718 tys. euro.

"Podpisaliśmy umowę wykupu wierzytelności z kontraktu eksportowego zawartego pomiędzy polskim producentem naczep, Wielton S.A., a malijskim przewoźnikiem, spółką Binke Transport. Dzięki nawiązanej współpracy i finansowaniu w kwocie 718 tys. euro polski eksporter może zwiększyć sprzedaż, nie narażając się na pogorszenie swojej płynności z uwagi na kilkuletni kredyt. Ogranicza też ryzyko braku zapłaty ze strony afrykańskiego kontrahenta" - powiedział, cytowany w informacji, ekspert departamentu bankowości transakcyjnej w BGK Karol Rozenberg.

"Pieniądze nie przekraczają granicy, a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera. W kolejnych latach bank otrzymuje od strony malijskiej spłaty w terminach zgodnych z kontraktem eksportowym. To duża zaleta, szczególnie, że zgodnie z danymi Banku Światowego, w przypadku rynków podwyższonego ryzyka średni czas dochodzenia roszczeń w procesie sądowym sięga od 450 do 1300 dni, a koszt takiej procedury może przekroczyć 40 proc. kwoty zobowiązania" - wskazał Rozenberg. Jego zdaniem rozwiązania, które bank proponuje eksporterom, zabezpieczają ryzyko ich transakcji i wspierają ich w rozwoju poza granicami kraju.

Bank podkreślił, że dzięki wykupowi wierzytelności importer uzyskuje łatwy dostęp do finansowania w postaci długoterminowego zobowiązania handlowego, które w porównaniu z kredytem jest rozwiązaniem prostszym i korzystniejszym.

Wartość nowych transakcji zrealizowanych dzięki wykupowi przez BGK wierzytelności kontraktów eksportowych w 2019 r. wyniosła ponad 160 mln zł.

Grupa Wielton uruchomiła w 2017 r. spółkę Wielton Africa z siedzibą w Abidżanie, głównym ośrodku gospodarczym Wybrzeża Kości Słoniowej. "Rynek afrykański rozwija się niezwykle dynamicznie i jest bardzo chłonny. Afryka to rynek przyszłości dla Grupy Wielton. Od momentu instalacji naszej spółki zależnej, intensywnie inwestujemy w rozwój nowych produktów dla Afryki, budujemy naszą organizację w wielu centrach na tym kontynencie oraz usprawniamy łańcuch dostaw i usługi dla naszych klientów" - poinformował dyrektor Wielton Africa Artur Pietrzak.

Bank Gospodarstwa Krajowego, realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą. Jest inwestorem w funduszach, których aktywami zarządza Polski Fundusz Rozwoju. W 2018 r. rozpoczął ekspansję, otwierając przedstawicielstwa zagraniczne, które działają już w Brukseli, Frankfurcie i Londynie. (PAP)

autor: Piotr Gozdowski