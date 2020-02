Warszawa, 18.02.2020 (ISBnews) - Rada nadzorcza Herkulesa powołała do zarządu spółki z dniem 1 marca 2020 roku Martę Towpik, powierzając jej funkcję prezesa, podała spółka. Zastąpi ona na tym stanowisku Mariusza Zawiszę, który złożył rezygnację z pełnienia funkcji prezesa.



Jednocześnie rada nadzorcza powołała do zarządu spółki z dniem 17 lutego 2020 roku Konrada Miterskiego, powierzając mu funkcję wiceprezesa oraz Mateusza Rychlewskiego, powierzając mu funkcję członka zarządu, podano także.



Marta Towpik jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2018 r. pełniła funkcję zastępcy dyrektora finansowego Porr, wcześniej była m.in. w latach 2012-2017 członkiem zarządu PKP Energetyka, podkreślono.



Konrad Miterski to absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W 2007 r. był wiceprezesem PGE, a w latach 2013-2017 pełnił funkcję prezesa i dyrektora zarządzającego Ferrum, poinformowano również.



Mateusz Rychlewski jest absolwentem Politechniki Warszawskiej. Z Herkulesem związany jest od 2013 roku, pełnił w spółce m.in. funkcję dyrektora ds. handlowych i dyrektora pionu żurawi wieżowych. Wcześniej był m.in. kierownikiem działu logistyki w Streif Baulogistik Polska, podsumowano.



Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.



