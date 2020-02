Oferty złożyło 8 wykonawców. Pozostałe należały do: Budimeksu (1 055 989 152,18 zł), Mota-Engil Central Europe (1 017 666 207,98 zł), Mostostalu Warszawa (867 955 402,06 zł), Strabagu (1 027 828 665,57 zł), konsorcjum: SP SINE MIDAS STROY (lider), TODINI CENTRAL ASIA, FABE Polska (819 989 824,77 zł), konsorcjum: Metrostav Polska (lider) oraz Metrostav (905 651 512,28 zł) i CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING Corp. (779 696 442,64 zł).



Oferty nie różnią się w zakresie pozacenowych kryteriów wyboru, wynika z zestawienia ofert.



"Zgodnie z wymaganiami przetargowymi i złożonymi ofertami, prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla odcinka Moczydło - węzeł Miechów (z węzłem) powinny zostać ukończone w terminie nie dłuższym niż 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca). Do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe (tj. od 15 grudnia do 15 marca)" - czytamy w komunikacie.



Odcinek S7 Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego i małopolskiego) - węzeł Miechów jest częścią blisko 56-kilometrowej trasy S7, która została podzielona na krótsze odcinki realizacyjne: Miechów- Szczepanowice, węzeł Szczepanowice (z węzłem) - węzeł Widoma (z węzłem), węzeł Widoma (bez węzła) - Kraków (z włączeniem do węzła Igołomska). Ta droga ekspresowa stanowić będzie jednocześnie obwodnice dla trzech miejscowości: Książ Wielki, Miechów i Słomniki, przypomina GDDKiA.



Droga ekspresowa S7 na odcinku Moczydło - węzeł Miechów o długości 18,7 km będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z rezerwą na trzeci pas. Powstaną dwa węzły drogowe "Książ" i "Miechów", 24 obiekty inżynierskie, w tym estakada o długości ponad 600 m, która będzie pełniła także funkcje przejścia dla zwierząt. Estakada ta powstanie na granicy miejscowości Małoszów i Giebułtów w gminie Książ Wielki.

