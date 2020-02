"Utrzymujemy swoje prognozy dotyczące terminów zakończenia Nord Stream 2. Tak jak informowano wcześniej, projekt zostanie ukończony pod koniec bieżącego bądź na początku następnego roku" - powiedział Sorokin na konferencji prasowej. Ten drugi termin określił jako najpóźniejszy z możliwych.

Sorokin zapewnił, że ministerstwo energetyki Rosji jest "przekonane, że projekt zostanie ukończony".

Rosyjski koncern Gazprom zapowiadał wcześniej, że gazociąg zostanie uruchomiony do końca br. Operator rurociągu, spółka Nord Stream 2 AG, informowała, że kontynuuje wszystkie prace, które nie mogą być objęte sankcjami USA, i śledzi rozwój sytuacji.

Wiceszef MSZ Rosji Aleksandr Pankin powiedział 10 lutego, że ewentualne sankcje amerykańskie nie przeszkodzą w ukończeniu budowy. Z kolei minister energetyki USA Dan Brouillette prognozował w tym tygodniu, że Rosji nie uda się samodzielnie doprowadzić projektu do końca.

Pod koniec grudnia 2019 r. prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o budżecie Pentagonu na 2020 rok. Zapisano w niej m.in. sankcje wobec firm budujących gazociąg Nord Stream 2. Z Bałtyku odpłynęły specjalistyczne jednostki szwajcarskiej firmy Allseas, które pracowały przy układaniu rur po dnie morskim.

W Rosji przypuszcza się jednak, że do ukończenia układania gazociągu koncern Gazprom mógłby wykorzystać należący do niego statek Akademik Czerski. Z 2640 km gazociągu do ułożenia pozostało około 160 km.

Tymczasem media w Rosji wskazują we wtorek na kolejne zmiany kadrowe w Gazpromie, do których doszło już po raz trzeci w ciągu roku. Rotacje nastąpiły w szczególności w dziale odpowiedzialnym za eksport: do Gazprom Exportu przeszedł ze stanowiska wiceprezesa zarządu Michaił Sierieda, wieloletni współpracownik w Gazpromie szefa koncernu, Aleksieja Millera. Dziennik "Kommiersant" uważa go za jedną z najbardziej wpływowych osób w koncernie. Szefową Gazprom Exportu - spółki córki Gazpromu zajmującej się dostawami gazu rosyjskiego za granicę - pozostaje Jelena Burmistrowa.

