Senacka Komisja Zdrowia rozpatrywała zapisy ustawy budżetowej na rok 2020 w części poświęconej ochronie zdrowia.

Przedstawiając wydatki, wiceminister Cieszyński powiedział, że zostały one określone na 5,2 mld zł, o 200 mln mniej niż w roku ubiegłym. Wyjaśnił, że jest to spowodowane przekazaniem dodatkowych pieniędzy do NFZ w związku z przeniesieniem finansowania świadczeń wysokospecjalistycznych i finansowania programu leków 75 plus do Funduszu.

Cieszyński wskazał, że 1,8 mld zł ma być przeznaczona na szkolnictwo.

"Kształcenie medyków będzie priorytetem przez najbliższe lata" – powiedział.

Poinformował, że 76 mln więcej niż w 2019 r. zostanie przeznaczone na ratownictwo medyczne, z czego 32 mln zł trafi na inwestycje w system wspomagania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Na dofinansowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przewidziano 161 mln zł, w tym 160 mln dotacji podmiotowej.

Zapowiedział, że w 2020 r. zostanie przekazane dodatkowo 6 mln zł na funkcjonowanie Państwowej Inspekcji Sanitarnej i że podwyżki obejmą pracowników Inspekcji Farmaceutycznej.

Wskazał, że będzie więcej pieniędzy na inwestycje w szpitalach ogólnych i klinicznych.

"Mamy przewidziane środki w wysokości 620 mln zł, w tym 460 mln zł na realizację ośmiu programów wieloletnich. Są to m.in.: powstanie ośrodka leczenia i zapobiegania chorób cywilizacyjnych i wieku podeszłego im prof. Z. Religi, przebudowa Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala w Krakowie i program wieloletni dla Bydgoszczy" – powiedział. "W ramach tego programu otwarto już nowoczesny szpital w Krakowie-Prokocimiu, zainaugurowaliśmy integrację szpitali w Poznaniu" – dodał.

Na programy polityki zdrowotnej w 2020 r. rząd przeznaczy 1,45 mld zł. "W ramach tych programów realizujemy takie zadania, jak: zmiana stylu życia, przeciwdziałanie głównym zagrożeniom zdrowia społeczeństwa, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń pomiędzy regionami" – powiedział.

Poinformował też, że na świadczenia wysokospecjalistyczne rząd przeznaczy 221 mln zł, a na nowe inwestycje w informatyzacji prawie 300 mln zł.

"Wydatki na ochronę zdrowia zaplanowane są również w budżetach wojewodów. Są tu pozycje związane z inspekcjami i ratownictwem. Na te cele przeznaczono 4,36 mld zł" – powiedział.

Wiceminister zapowiedział również realizację cancer planu i dalszą reformę polskiej onkologii, a co za tym idzie inwestycje w rozwój infrastruktury niezbędnej w leczeniu nowotworów w ramach Narodowej strategii Onkologicznej na lata 2020-2030. (PAP)

Autorka: Monika Witkowska