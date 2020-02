Warszawa, 19.02.2020 (ISBnews) - Pekabex rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego, będącej jedynym właścicielem niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu, zlokalizowanego w północnej Bawarii, podała spółka. Zaoferowana kwota nabycia udziałów to 14,8 mln euro.



"Potencjalny cel przejęcia jest działającym, rentownym biznesem o profilu zbliżonym do emitenta, produkującym zarówno elementy zbrojone jak i sprężone. Z dokumentów finansowych wynika, że potencjalny cel przejęcia osiągnął w roku 2018 ok. 25 mln euro przychodów, oraz wygenerował zysk netto na poziomie 1,4 mln euro oraz EBITDA na poziomie 2,4 mln euro. Obecny potencjał produkcyjny potencjalnego celu przejęcia emitent szacuje na ok. 30 000 m3 rocznie" - czytamy w komunikacie.



Pekabex wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych wyżej udziałów za kwotę 14,8 mln euro, przy czym dotychczasowi właściciele będą dodatkowo uprawnieni do wypłaty 500 tys. euro z zysku potencjalnego celu przejęcia za rok 2019. Wstępna, niewiążąca oferta została zaakceptowana, a spółka została dopuszczony do przeprowadzenia badania due diligence.



"Ponadto przez okres 120 dni od dnia dzisiejszego emitentowi przysługiwać będzie wyłączność na prowadzenie negocjacji w celu sfinalizowania zakupu 100% udziałów w potencjalnym celu przejęcia" - czytamy dalej.



Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.



(ISBnews)