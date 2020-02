Przychody Asbisu wzrosły o 49% r: r do ok. 175 mln USD w styczniu



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Asbisc Enterprises Plc wypracował w styczniu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 175 mln USD wobec 117 mln USD w styczniu 2019 r., co oznacza wzrost o około 49% r/r, podała spółka, prezentując wstępne dane szacunkowe.

"Rok 2020 rozpoczął się dla Asbis bardzo dobrze. Już w pierwszym miesiącu wypracowaliśmy 49-proc. wzrost przychodów w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, jednak musimy pamiętać, że początek ubiegłego roku był okresem spowolnienia w sektorze IT. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego wyniku, który pokazuje, że po bardzo udanej końcówce 2019 r. Asbis jest nadal w bardzo dobrej formie i generuje wzrost sprzedaży. Ten rok zapowiada się dla nas bardzo interesująco, spodziewamy się, że będzie on kolejnym dobrym rokiem dla całej naszej grupy" - powiedział dyrektor generalny i przewodniczący rady dyrektorów Aabisc Enterprises Plc Siarhei Kostevitch, cytowany w komunikacie.

Asbis Enterprises Plc jest jednym z czołowych dystrybutorów produktów branży informatycznej na rynkach wschodzących Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA). Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,07 mld USD w 2018 r.

(ISBnews)