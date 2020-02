FO Dębica miała wstępnie 112,7 mln zł zysku w 2019 r.



Warszawa, 21.02.2020 (ISBnews) - Firma Oponiarska Dębica odnotowała wstępnie 112,74 mln zł zysku netto w 2019 r. przy przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 2,06 mld zł, podała spółka, prezentując wstępne dane.

"Spółka zastrzega jednocześnie, że:

• prezentowane wyniki mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie względem finalnych wyników za rok 2019, których przekazanie do publicznej wiadomości zaplanowane jest na 23 kwietnia 2020 r.;

• powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego. Wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie rocznym mogą odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości;

• powyższe wartości będą podlegały badaniu firmy audytorskiej i mogą ulec zmianie" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki podjął decyzję o publikacji wybranych szacunkowych wyników w związku z decyzją o nieprzekazywaniu raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego, podsumowano.

Firma Oponiarska Dębica to wiodący polski producent opon do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Od 1995 roku inwestorem strategicznym w spółce jest amerykański koncern The Goodyear Tire & Rubber Company, który poprzez Goodyear Holdings z siedzibą w Luksemburgu posiada ok. 81,4% kapitału zakładowego spółki. Firma Oponiarska Dębica jest jednym z największych w Europie zakładów produkujących opony. Spółka produkuje opony takich marek, jak: Dębica, Goodyear, Dunlop, Fulda i Sava. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,93 mld zł w 2018 r.

