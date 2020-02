Stoltenberg ocenił, że porozumienie to "krytyczny test gotowości i zdolności talibów do ograniczenia przemocy i przyczynienia się do pokoju".

Państwa NATO są w Afganistanie od 2001 roku. Sojusz ma obecnie 16 tys. żołnierzy w tym kraju, którzy wspierają afgańskie siły.

Porozumienie pokojowe pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a afgańskimi talibami ma zostać podpisane 29 lutego w stolicy Kataru Ad-Dausze - oświadczył w piątek w oświadczeniu sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Jak podał rzecznik prasowy talibów Zabihullah Mudżahid, podczas ceremonii podpisania dokumentu obecni mają być międzynarodowi obserwatorzy.

Pompeo poinformował, że USA i talibowie prowadzą rozmowy nad porozumieniem, które ma zakończyć konflikt w Afganistanie i zredukować obecność amerykańskich wojsk w regionie. "Po dekadach konfliktu doszliśmy do porozumienia z talibami w sprawie znacznego zredukowania przemocy w Afganistanie. To ważny krok na długiej drodze do pokoju i wzywam wszystkich Afgańczyków do skorzystania z tej okazji" - napisał Pompeo na Twitterze.

Wcześniej w piątek przedstawiciel afgańskich władz i kierownictwo talibów poinformowali, że o północy z piątku na sobotę czasu lokalnego zacznie obowiązywać siedmiodniowe porozumienie dotyczące zmniejszenia przemocy w Afganistanie między afgańskimi siłami rządowymi, siłami międzynarodowymi a talibami. Porozumienie to zostało uzgodnione podczas negocjacji między przedstawicielami USA i talibów, które rozpoczęły się w Katarze w 2018 roku.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)