"Polacy nigdy nie mieli tak dobrze, a Polska przeżywa swój prawdziwy złoty wiek". Taki pogląd wyraża prof. Marcin Piątkowski, wykładowca w Akademii Leona Koźmińskiego w swojej książce "Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu". Autor analizuje w niej uwarunkowania, które zachodziły na terenach Polski - w tym instytucjonalne, czy kulturowe - od czasów polski szlacheckiej, poprzez zabory, dwudziestolecie międzywojenne i PRL, a następnie wyjaśnia jak wpłynęły one na sukces gospodarczy Polski w okresie ostatnich trzydziestu lat.

Książka ukazała się ostatnio w polskiej wersji językowej, a prof. Marcin Piątkowski był gościem studia Dziennika Gazety Prawnej. W udzielonym wywiadzie wyjaśnia co to znaczy, że jesteśmy gospodarką sukcesu, dlaczego XX-lecie międzywojenne nie było ekonomicznie lepsze od zaborów, a także co pozytywnego wydarzyło się za czasów PRL. Nasz gość przedstawia prognozy dla polskiej gospodarki na najbliższe lata i wskazówki, jak możemy pozostać na pozycji lidera wzrostu.