Zapaść w górnictwie jest potężna, tym bardziej, że styczniowe dane GUS o gospodarce były lepsze niż się spodziewano. Branża przemysłowa urosła o 1,9 proc. rok do roku, a 5,8 proc. w zestawieniu z grudniem. Rosła też branża energetyczna.

Nie ma chętnych na zbyt drogi polski węgiel, chyba że polski przemysł i konsumenci zechcą płacić dużo większe rachunki za energię elektryczną. Na początku roku na zwałach zalegało już 14,5 mln ton węgla, w tym 4,5 mln na placach przy kopalniach.

- Węgiel jest wożony do nowego centralnego magazynu w Ostrowie Wielkopolskim, co jest o tyle absurdalne, że państwowe spółki płacą za transport do Ostrowa, a będą musiały płacić kolejny raz za transport do ostatecznego miejsca, gdzie ten węgiel zostanie spalony – mówi w rozmowie z MarketNews24 Bartłomiej, ekspert WysokieNapiecie.pl. – Te koszty transportu to już kilkadziesiąt procent wartości wydobytego węgla.

Stworzenie przez rząd centralnego magazynu nie było żadnym rozwiązaniem problemu. Państwowe górnictwo będzie chciało eksportować węgiel, aby pozbyć się zapasów i utrzymywać wydobycie.

- Problem jest taki, że przy jego sprzedaży poza granice kraju na każdej wyeksportowanej tonie węgla państwowe spółki będą tracić ok. 100 zł, bo ceny węgla w Europie są wyjątkowo niskie, a w Polsce rekordowo wysokie – wyjaśnia Derski.

Zamykanie kopalń jest nieuniknione, choć odkładane w czasie.