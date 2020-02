Orange Polska wprowadza nowe Plany Firmowe m.in. z ofertą Internetu Rzeczy



Warszawa, 24.02.2020 (ISBnews) - Orange Polska wprowadza nowe warianty Plany Firmowe z większymi pakietami danych i usług z cenami od 45 do 100 zł, podał operator. Dodatkowo udostępnia małym i średnim firmom rozwiązania Internetu Rzeczy.

"W nowych Planach Firmowych właściciele mogą dopasowywać usługi do swoich aktualnych potrzeb. To pierwsza oferta na rynku, w której przedsiębiorcy w cenie abonamentu mogą wybierać spośród paczek różnych usług i zamieniać je w trakcie obowiązywania umowy. W paczkach mają do wyboru mi.in. usługi: Orange Smart Care Premium, CyberTarczę i pakiet połączeń międzynarodowych. W każdym Planie Firmowym są nielimitowane rozmowy, smsy i mmsy w Polsce oraz paczka GB w Polsce i Unii Europejskiej zależna od wybranego planu" - czytamy w komunikacie.

"Chcemy dostarczać naszym klientom rozwiązania maksymalnie dopasowane do ich potrzeb. Dziś przedsiębiorca musi umiejętnie reagować na zmieniające się warunki, w jakich prowadzi swój biznes. Elastyczność małych i średnich firm, umiejętność zmiany i adaptacji, determinują silną pozycję tego sektora gospodarki. Z naszych badań wynika, że przedsiębiorcy, wybierając usługi, szukają przede wszystkim prostej i zrozumiałej oferty, na ten czynnik wskazuje blisko 40% ankietowanych. Dlatego nasza najnowsza propozycja umożliwia comiesięczną zamianę paczek usług w ramach abonamentu tak, aby można było je dobierać zależnie od bieżących wyzwań" - powiedziała wiceprezes zarządu ds. rynku biznesowego Orange Polska Bożena Leśniewska, cytowana w komunikacie.

W nowych Planach Firmowych dostępne są 4 warianty: Plan Firmowy S za 45 zł, Plan Firmowy M za 60 zł w cenie z 1 paczką usług do wyboru, Plan Firmowy L za 75 zł z pakietem dwóch paczek usług w cenie i Plan Firmowy XL za 100 zł z pakietem 3 paczek usług. W ramach posiadanego abonamentu można wybierać spośród 7 paczek usług: Serwis Telefonu, Bezpieczna Firma, W Podróży, Połączenia Międzynarodowe, W Internecie, Połączenia na Ukrainę, W Biurze. Paczki z usługami można bezpłatnie i dowolnie zmieniać w ramach wybranego abonamentu w zależności od jego wielkości, wymieniono w informacji.

"Dodatkowo, małe i średnie firmy mogą skorzystać z nowej oferty dostępu do przygotowanej przez Orange Polska platformy Live Objects IoT. Umożliwia ona korzystanie z m.in. inteligentnych liczników energii elektrycznej, wody, systemów oświetlenia czy czujników temperatury i jakości powietrza. Usługa w modelu SaaS (Software as a Service) dostępna jest w czterech pakietach odpowiadających potrzebom użytkowników o różnym stopniu zaawansowania" - wskazano także.

Orange Polska (dawniej TPSA i PTK Centertel) to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP).

(ISBnews)