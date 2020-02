NBP: Polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg pieniądza



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg pieniądza w Polsce, a równocześnie jest systemem nowoczesnym i gotowym do spełniania potrzeb państwa, gospodarki i społeczeństwa, ocenił Narodowy Bank Polski (NBP) w raporcie "System płatniczy w Polsce. Grudzień 2019 r.".

Działania NBP, a także innych podmiotów tworzących infrastrukturę systemu płatniczego powodują, iż polski system płatniczy charakteryzuje się wysokim poziomem sprawności funkcjonowania, stwierdzono w raporcie.

"Reasumując, warto wskazać następujące najważniejsze cechy polskiego systemu płatniczego:

* bezpieczeństwo, wyrażające się m.in. jednym z najniższych w UE wskaźników udziału oszukańczych transakcji kartowych w ogólnej liczbie i wartości tych transakcji;

* innowacyjność, wyrażająca się m.in. w łatwym dostępie do nowoczesnych metod płatności, takich jak płatności mobilne, zbliżeniowe płatności kartowe czy płatności natychmiastowe;

* szybkość, wyrażająca się m.in. krótkim czasem rozliczenia pieniężnego nie tyko w systemach RTGS, obsługujących również płatności klientowskie i w dwóch systemach płatności natychmiastowych, ale także w głównym systemie płatności detalicznych - Elixir, który dzięki trzem sesjom rozrachunkowym dziennie umożliwia rozliczenie pieniężne w tym samym dniu w ciągu kilku godzin;

* konkurencyjność, wyrażająca się m.in. dużą liczbą dostawców usług płatniczych, form rozliczeń, systemów płatności czy schematów płatniczych;

* łączność z infrastrukturą europejską, m.in. przez systemy płatności w euro: TARGET2-NBP dla płatności wysokokwotowych oraz Euro Elixir dla płatności detalicznych, a w obszarze rozrachunku instrumentów finansowych posiadanie przez KDPW SA licznych połączeń operacyjnych (międzysystemowych) z infrastrukturą europejską;

* harmonizacja, wyrażająca się w dostosowywaniu polskiej infrastruktury, w szczególności w zakresie rynku kapitałowego, do standardów i regulacji unijnych" - czytamy w raporcie.

"Powyższe cechy oznaczają, że polski system płatniczy zapewnia bezpieczny i sprawny obieg pieniądza w Polsce, a równocześnie jest systemem nowoczesnym i gotowym do spełniania potrzeb państwa, gospodarki i społeczeństwa" - podsumowano w dokumencie.

Opracowanie NBP na temat systemu płatniczego w Polsce stanowi aktualizację publikacji pt. "System płatniczy w Polsce" z lipca 2008 r.

(ISBnews)