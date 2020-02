Zapisami na akcje Orbisu objęto 39,55 mln walorów, stanowiących ok. 86% kapitału



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Liczba akcji Orbisu objętych 24 lutego br. zapisami w wezwaniu ogłoszonym przez AccorInvest Group wyniosła 39 554 606 sztuk, stanowiących ok. 86% kapitału zakładowego spółki, podano w komunikacie.

"Wzywający niniejszym informuje, że w dniu 24 lutego 2020 r. 39 554 606 akcji spółki zostało objętych zapisami w wezwaniu. Akcje stanowią około 86% kapitału zakładowego spółki, uprawniają do 39 554 606 głosów na walnym zgromadzeniu spółki reprezentujących około 86% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki" - czytamy w komunikacie.

Oznacza to, że został osiągnięty minimalny próg zapisów, a tym samym spełnił się ostatni z warunków wezwania, podkreślono.

W ub. tygodniu Komisja Europejska wyraziła zgodę na koncentrację polegającą na przejęciu kontroli nad Orbisem przez AccorInvest.

Wcześniej Orbis podał, że Accor zawarł wiążącą umowę sprzedaży 85,8% akcji Orbisu na rzecz AccorInvest Group po cenie 115 zł za walor oraz że AccorInvest ogłosi wezwanie na wszystkie akcje Orbisu. Wzywający zamierzał nabyć akcje wyłącznie, jeżeli na koniec okresu przyjmowania zapisów złożone zapisy obejmować będą nie mniej niż 30 410 825 akcji, czyli 66% głosów na walnym zgromadzeniu.

AccorInvest jest inwestorem, właścicielem i operatorem hotelowym, obecnym w 26 krajach z 857 hotelami zarządzanymi przez Accor. Grupa inwestuje w konsolidację swojego portfela nieruchomości poprzez modernizacje i nowe projekty rozwojowe w Europie.

Orbis to największa w Polsce i w Europie Wschodniej grupa inwestująca w nieruchomości hotelowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Strategicznym inwestorem Orbisu jest Accor.

