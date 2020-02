Nowy fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował na GPW



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Fundusz Beta ETF na indeks WIG20lev zadebiutował dziś na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w warszawie (GPW), podała spółka. To czwarty fundusz ETF wprowadzony przez Beta Securities Poland na GPW i pierwszy ETF debiutujący w 2020 r.

"Inwestowanie pasywne cieszy się ogromnym zainteresowaniem na zagranicznych rynkach. Rozwój rynku funduszy pasywnych jest jednym z elementów strategii rozwoju #GPW2022 oraz Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego, co najlepiej pokazuje, że temat jest bardzo istotny dla wszystkich jego uczestników - giełdy, zarządzających, emitentów oraz inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Cieszymy się, że kolejny ETF będzie notowany na warszawskim parkiecie. Jestem przekonana, że to nie jest ostatnie słowo, a wręcz przeciwnie, spodziewam się dalszej ekspansji tego segmentu rynku, co będzie skutkować dalszym rozwojem ETF-ów" - powiedziała członek zarządu GPW Izabela Olszewska, cytowana w komunikacie.

Emisję funduszu przeprowadził AgioFunds TFI, oferującym i animatorem jest Dom Maklerski BOŚ, a koordynatorem inicjatywy Beta Securities Poland. Indeks WIG20lev jest indeksem pochodnym do indeksu WIG20, ponieważ jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20, podąża zgodnie z kierunkiem WIG20, ale z dwukrotnie większą siłą.

"Beta ETF WIG20lev to fundusz dla osób przewidujących wzrost wartości indeksu WIG20. Zadaniem funduszu jest odwzorowywanie pochodnego indeksu WIG20lev, który to w horyzoncie jednosesyjnym zachowuje się tak samo jak WIG20 tylko, że ze zdwojoną siłą. Wprowadzenie Beta ETF WIG20lev jest naturalnym uzupełnieniem listopadowego debiutu jakim był Beta ETF WIG20short. Fundusze są przeznaczone przede wszystkim dla osób przewidujących silne ruchy indeksu WIG20 oraz w przeciwieństwie do kontraktów futures są dostępne na rachunkach IKE i IKZE. Mamy nadzieje, że z uwagi na łatwość zawierania transakcji, atrakcyjne kwotowanie, niskim kwotom inwestycji oraz wprowadzoną niższą opłatą za zarządzanie (1%) fundusz zyska zainteresowanie inwestorów" - powiedział członek zarządu Beta Securities Poland Robert Sochacki.

Dużą szansę na zainteresowanie inwestorów nowym produktem widzi także Radosław Olszewski, prezes Domu Maklerskiego BOŚ.

"Uczestnicząc we wprowadzaniu kolejnego ETF wskazujemy, iż widzimy potencjał rozwoju w tym segmencie rynku. Cieszymy się, że możemy aktywnie w tym uczestniczyć w roli oferującego i animatora. Jako animator rynku będziemy dbać o jak najlepszą płynność. W tym celu w początkowym okresie planujemy kwotować instrumenty z wyjątkowo atrakcyjnym spreadem. Celem zachęcenia do nowego produktu tradycyjnie już w pierwszym okresie funkcjonowania funduszu naszym klientom zaoferujemy promocyjną prowizję" - wskazał Olszewski.

ETF, czyli Exchange Traded Fund, to fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie (replikacja) zachowania się danego indeksu giełdowego. Charakteryzuje się możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania certyfikatów inwestycyjnych. Certyfikaty portfelowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, czyli w rozumieniu regulaminu giełdy tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF, notowane są na warszawskiej giełdzie na zasadach analogicznych jak akcje, w szczególności można je swobodnie kupować i sprzedawać, a ich płynność wspierana jest przez animatora rynku (dom maklerski).

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

(ISBnews)