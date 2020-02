Impel zarekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2019 r.

Lotniska regionalne będą musiały zainwestować 4 mld zł, by zwiększyć swoją przepustowość do 50 mln pasażerów rocznie w związku z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego - powiedział we wtorek prezes Związku Regionalnych Portów Lotniczych Artur Tomasik na konferencji "Zrównoważony rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce".