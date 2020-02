Akcjonariusze BSC Drukarni Opakowań uznają cenę w wezwaniu za zbyt niską



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny reprezentowany przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne - akcjonariusze mniejszościowi BSC Drukarni Opakowań - uznali cenę zaproponowaną w wezwaniu na akcje tej spółki ogłoszonym przez A&R Carton i Colorpack, wynoszącą 40,38 zł za akcję za nieodzwierciedlającą wartości godziwej, podała BSC Drukarnia Opakowań. Akcjonariusze zapowiedzieli jednocześnie, że nie wezmą udziału w wezwaniu.

"Do spółki wpłynęło pismo w związku z ogłoszonym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki przez A&R Carton oraz Colorpack w dniu 23 stycznia 2020 r. [...]. Pismo zostało podpisane przez przedstawicieli Rockbridge Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych z siedzibą w Warszawie jako podmiotu zarządzającego i reprezentującego fundusze inwestycyjne będące akcjonariuszami spółki oraz PKO BP Bankowego Otwartego Funduszu Emerytalnego reprezentowanego przez PKO BP Bankowy Powszechne Towarzystwo Emerytalne z siedzibą w Warszawie [...]. W przedmiotowym piśmie akcjonariusze oświadczyli, że uznają cenę zaproponowaną w wezwaniu za nieodzwierciedlającą wartości godziwej akcji spółki. W związku z powyższym akcjonariusze oświadczyli, że nie zamierzają sprzedać akcji spółki w wezwaniu po cenie 40,38 zł za akcję" - czytamy w komunikacie.

W piśmie wskazano również, że wspólne oświadczenie akcjonariuszy nie jest wyrazem podjęcia żadnych wzajemnych zobowiązań lub zawarcia porozumienia, podkreślono.

AR Packaging, poprzez A&R Carton, kontroluje obecnie 60,82% akcji BSC Drukarnia Opakowań. Zgodnie z obowiązującymi przepisami A&R Carton miał obowiązek ogłoszenia wezwania na akcje zapewniające osiągnięcie progu 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. A&R Carton zdecydował się jednak na ogłoszenie wezwania na wszystkie pozostałe akcje, tj. 3 842 136 sztuk, stanowiące 39,18% kapitału zakładowego, dając tym samym możliwość sprzedaży akcji w wezwaniu wszystkim zainteresowanym akcjonariuszom.

Cena 40,38 zł za akcję oznacza 7% premii wobec średniej ceny ważonej wolumenem obrotu z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania.

BSC Drukarnia Opakowań należy do ścisłej czołówki wśród dostawców opakowań z tektury i papieru na polskim rynku. Ponad 80% produkcji spółki trafia do znanych, światowych koncernów, m.in. Procter&Gamble, McDonald's, Henkel, Avon, Colgate. Posiada dwa wyspecjalizowane zakłady produkcyjne w Poznaniu, w których zatrudnia ponad 400 pracowników. Należy do międzynarodowej grupy poligraficznej rlc, poprzez inwestora strategicznego - spółkę Colorpack GmbH, która kontroluje 36% akcji. Akcje BSC Drukarni Opakowań od 2011 r. notowane są na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 222,26 mln zł w 2018 r.

