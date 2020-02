Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m: m do 20,2 pkt w lutym



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Wskaźnik koniunktury bankowej Pengab spadł o 2,9 pkt m/m do 20,2 pkt w lutym 2020 r., wynika z "Monitora Bankowego" opublikowanego przez firmę badawczą Kantar. Rok temu wartość wskaźnika wynosiła 25,6 pkt.

"Pomiar Monitora Bankowego w lutym przyniósł spadek głównego wskaźnika badania - indeksu Pengab. Wskaźnik ten zmniejszył swoją wartość przede wszystkim w wyniku istotnego obniżenia wskaźnika ocen, mimo wzrostu w obszarze prognoz. Również pomiary szczegółowe, niemalże we wszystkich monitorowanych indeksach, charakteryzowały się wzrostem wskaźników prognoz przy spadkach odnoszących się do aktualnych ocen. Nieznacznie wzrosły prognozy dotyczące sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw i sytuacji gospodarstw domowych, jednak wciąż znajdują się one znacznie poniżej poziomów notowanych w ubiegłym roku. Na uwagę zasługuje także wzrost wskaźnika kredytów zagrożonych przedsiębiorstw, który w poprzednich pomiarach charakteryzował się dużą stabilnością" - - skomentował prezes Związku Banków Polskich (ZBP) Krzysztof Pietraszkiewicz, cytowany w raporcie.

Wskaźnik ocen spadł o 9,8 pkt m/m do 13,6 pkt, a wskaźnik prognoz zwiększył się o 4 pkt do 26,8 pkt.

"W lutym odnotowano m/m spadki prognoz sześciomiesięcznych dla przewidywanej aktywności klientów na rynku: lokat długoterminowych osób indywidualnych oraz lokat długoterminowych przedsiębiorstw. Poprawę prognoz odnotowano dla rynku: kredytów obrotowych przedsiębiorstw, kredytów mieszkaniowych, kredytów konsumpcyjnych oraz kredytów inwestycyjnych przedsiębiorstw" - czytamy w raporcie.

W lutym prognoza sześciomiesięczna sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw m/m wzrosła o 2 pkt, a r/r jest niższa o 24 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych m/m wzrosła o 3 pkt, a r/r jest niższa o 23 pkt. Prognoza sytuacji ekonomicznej gospodarki kraju m/m jest niższa o 5 pkt, a r/r spadła o 29 pkt.

"Ogólny wskaźnik oceny aktywności klientów na rynku kredytów gospodarstw domowych m/m spadł o 8 pkt i w lutym wynosi 8 pkt. Saldo ocen aktywności klientów na rynku kredytów konsumpcyjnych m/m jest niższe o 4 pkt, a r/r spadło o 12 pkt. Saldo ocen dla rynku kredytów mieszkaniowych m/m spadło o 8 pkt, a r/r jest wyższe o 11 pkt" - napisano w materiale.

Ogólny wskaźnik ocen aktywności klientów na rynku depozytów gospodarstw domowych m/m pozostał bez zmian i wynosi obecnie 17 pkt. W przypadku salda ocen zmian aktywności klientów na rynku depozytów bieżących gospodarstw domowych odnotowano m/m wzrost o 1 pkt, a r/r wzrost o 7 pkt. Saldo ocen dla depozytów terminowych m/m spadło o 11 pkt, a r/r jest niższe o 7 pkt.

"Wskaźnik ogólny ocen aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów dla podmiotów gospodarczych m/m wzrósł o 1 pkt i wynosi 9 pkt. W przypadku aktywności przedsiębiorców na rynku kredytów inwestycyjnych indeks ocen m/m wzrósł o 1 pkt, a r/r jest wyższy o 5 pkt. Indeks ocen dla rynku kredytów obrotowych m/m wzrósł o 7 pkt, a r/r jest wyższy o 9 pkt" - czytamy dalej.

Wskaźnik ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów m/m spadł o 2 pkt i wynosi 7 pkt. Indeks ocen dla rynku depozytów bieżących m/m jest niższy o 9 pkt, a r/r wzrósł o 7 pkt. Indeks ocen aktywności przedsiębiorców na rynku depozytów terminowych m/m wzrósł o 2 pkt, a r/r jest niższy o 3 pkt, podano także.

Sondaż został przeprowadzony 6-24 lutego br. W badaniu wzięło udział 120 placówek bankowych, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych.

