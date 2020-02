Budimex ma w najtańszych ofertach i kontraktach z 2020 r. łącznie 3 mld zł



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Wartość kontraktów podpisanych przez Budimex w 2020 r. oraz ofert, gdzie spółki z grupy zaoferowały najniższą cenę to ok. 3 mld zł. Są to m.in. drogi ekspresowe S61, S11, S7 oraz S5, a także zlecenie na budowę Kolektora Wiślanego, podała spółka.

Wcześniej Budimex informował, że portfel zamówień utrzymał się na wysokim poziomie 10,8 mld zł na koniec 2019 r.

"Wysoki poziom portfela zamówień pozwala na w pełni efektywne wykorzystanie zasobów i zabezpiecza front prac na najbliższe kilka kwartałów. Dodatkowo w poczekalni mamy kontrakty o wartości ponad 3 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że dzięki selektywnemu podejściu do ofertacji w 2019 r. oraz obserwowanej stabilizacji cen materiałów zauważa oznaki poprawy średniej marży portfela zamówień w obszarze inżynieryjnym oraz budynków. Rentowność segmentu energetyki ciągle pozostaje pod presją kontraktów w Turowie oraz Wilnie, dodano.

"W kolejnych kwartałach możliwe jest spowolnienie tempa ogłaszania przetargów w obszarze drogowym, natomiast portfel zamówień zasilany będzie kontraktami z poczekalni" - ocenia Budimex.

Spółka podała też, że w ostatnim czasie obserwuje bardziej agresywne zachowania konkurencji. "Najtańsze oferty często odbiegają od naszych, rzetelnie skalkulowanych kosztorysów, nawet o 20-30%. Spodziewamy się, że takie zachowania wpłyną destabilizująco na całą branżę oraz odbiją się negatywnie na jakości realizowanych projektów" - czytamy dalej.

Widać za to - według Budimeksu - pierwsze symptomy poprawy na rynku pracy, a braki kadrowe w branży są niższe. Problemem ciągle pozostaje dostępność wykwalifikowanych pracowników z obszaru kolejowego.

"Warunki kontraktowe nie poprawiają się, dlatego konsekwentnie apelujemy o zrównoważenie ryzyk między wykonawcami i zamawiającymi" - zakończono w komentarzu.

Spółka podała dziś wyniki za 2019 r. Sprzedaż osiągnęła poziom 7,57 mld zł i była nieco wyższa niż w roku 2018, m.in. dzięki konsolidacji wyników Grupy FBSerwis. Rentowność zysku brutto Grupy Budimex wyniosła 4,4%. Natomiast w samym IV kwartale rentowność osiągnęła poziom 5,4% m.in. dzięki jednorazowemu efektowi przeszacowania do wartości godziwej wcześniej posiadanego pakietu 49% akcji FBSerwis S.A. (+35 mln zł).

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)