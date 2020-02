Budimex Nieruchomości ma w ofercie ok. 1 500 mieszkań



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Oferta Budimeksu Nieruchomości to obecnie ok. 1 500 mieszkań w 5 lokalizacjach, podał Budimex.

Wcześniej dziś spółka podała, że klienci Budimex Nieruchomości w 2019 r. podpisali 1 534 akty notarialne (przekazania mieszkań), a rozszerzenie oferty dało efekt w postaci wysokiej przedsprzedaży na poziomie 1 655 mieszkań.

"Przychody segmentu deweloperskiego wzrosły o 2% i wyniosły 558 mln zł, a zysk brutto (uwzględniając pozytywny wynik na pozostałej działalności operacyjnej na ok. 26 mln zł) 120 mln zł przy wysokiej rentowności 21,5%" - czytamy w komunikacie.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)