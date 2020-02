We wtorek w związku z zagrożeniem koronawirusem na polskich lotniskach wprowadzono procedury poszerzonej kontroli osób przylatujących z krajów określanych jako kraje dużego ryzyka, przede wszystkim z Włoch, skąd połączeń jest najwięcej, a także z Chin.

"Procedura kontroli osób przylatujących z rejonów zagrożonych, czy podwyższonego ryzyka została wdrożona i funkcjonuje. Odbywa się na wszystkich lotniskach od wczoraj rana. Praktycznie nie wystąpiły jakieś problemy, czy zaniedbania" - powiedział w środę dziennikarzom Horała.

Jak dodał, resort jest na bieżąco w kontakcie z zarządzającymi lotniskami.

"Większość lotnisk w Polsce to nie są lotniska państwowe, to są lotniska samorządowe, więc oczywiście nie mamy na nie bezpośredniego wpływu, ale realizują one zalecenia Urzędu Lotnictwa Cywilnego i Generalnego Inspektora Sanitarnego" - powiedział Horała.

Zapewnił, że ministerstwo monitoruje sytuację. "Mamy też przygotowane rozwiązania - gdyby potrzebne było jakieś wsparcie - czy to ludzkie, czy materialne. Na razie lotniska sobie radzą, ale jesteśmy gotowi, aby wspierać tę kontrolę" - zapewnił Horała.

Zgodnie z danymi ULC, w Polsce zarejestrowanych jest 15 lotnisk pasażerskich, z czego pasażerów przyjmuje 14 (lotnisko w Radomiu zostało zamknięte dla ruchu pasażerskiego). Największym lotniskiem w kraju, czyli Lotniskiem Chopina, zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze".

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, wybuchła w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Nowy koronawirus zabił już ponad 2,7 tys. osób, w zdecydowanej większości w Chinach, i rozprzestrzenił się w ponad 30 innych krajach. Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia wzrosła do ponad 80 tys. W Europie największa epidemia ma miejsce we Włoszech, zwłaszcza w północnych regionach Lombardia i Wenecja Euganejska, gdzie odnotowano 12 zgonów i ponad 374 zakażenia. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta