Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 418,67 mln zł wobec 1 294,75 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 654,63 mln zł wobec 638,27 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r. wobec 191,09 mld zł na koniec 2018 r.



W całym 2019 r. bank miał 2 165,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 287,16 mln zł zysku rok wcześniej.

"Rezultaty banku za 2019 oddają strategię zrównoważonego wzrostu i odpowiedzialnego podejścia do bankowości, w którym klient i jego dobro są dla nas najważniejsze. Takie podejście pozwala nam generować powtarzalne wyniki. Szczególnie ważny jest dla nas wzrost innowacyjności - jako pierwsi w Polsce wprowadziliśmy możliwość zakładania konta na selfie, a aplikacja mobilna PeoPay jest doceniana przez specjalistów na całym świecie. Takie podejście doceniają również nasi klienci - w minionym roku mieliśmy rekordową akwizycję nowych klientów. Otwieramy nową dekadę w historii Banku Pekao z aktywami po raz pierwszy przekraczającymi 200 mld zł, a nasze wyniki stawiają nas w gronie najszybciej rosnących banków w Polsce. Jesteśmy liderem efektywności kosztowej i utrzymaliśmy wiodącą pozycję w zarządzaniu ryzykiem" - powiedział prezes Marek Lusztyn, cytowany w komunikacie.

Dzięki efektywnej działalności komercyjnej w 2019 roku znacznie zwiększyła się skala operacji banku i w efekcie suma bilansowa po raz pierwszy przekroczyła 200 mld zł. Dynamicznie rozwijała się baza zarówno oszczędności, zwłaszcza detalicznych, jak i kredytów, w szczególności w bankowości detalicznej i kredytów hipotecznych. Wzrost finansowania działalności klientów przekroczył 8 proc. r/r, a wzrost zobowiązań wobec klientów wyniósł 5,4 proc. r/r, w tym depozytów detalicznych o blisko 9 proc., podano także.

Wynik z tytułu odsetek w 2019 r. wzrósł rok do roku o 9,5 proc. do 5,47 mld zł, wsparty również wyższymi marżami. Wynik z tytułu prowizji i opłat wzrósł o 2,9 proc. do 2,53 mld zł, głównie dzięki wyższym prowizjom kredytowym, działalności kartowej oraz wyższym przychodom związanym z transakcjami walutowymi.

Ekspansja banku odbywa się przy zachowaniu ostrożnego podejścia do zarządzania ryzykiem. Koszty ryzyka w 2019 r. wyniosły 43 pb, zgodnie z szacunkami zarządu, czytamy dalej.

"Bank Pekao S.A. utrzymuje wysoką bazę kapitałową oraz solidny profil płynnościowy. Łączny współczynnik kapitałowy (TCR) na poziomie grupy na koniec zeszłego roku wyniósł 17,1 proc., a współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 znalazł się na poziomie 15 proc. Relacja kredytów netto do depozytów wyniosła na koniec 2019 roku 91 proc. Depozyty klientów indywidualnych w banku wzrosły w 2019 roku o 9 proc., więcej niż wynosiła dynamika rynkowa. Jako jeden z najbardziej odpornych na zawirowania banków w Europie Pekao zapewnia szczególne bezpieczeństwo oszczędności klientów (Pekao wśród liderów stress-testów EBA)" - podał także bank.

Dynamika kosztów operacyjnych nieprzerwanie pozostaje poniżej poziomu inflacji, pomimo bieżących inwestycji w transformację operacyjną i cyfryzację, dodano.

"Zeszły rok był rekordowy pod względem liczby nowo otwartych kont dla klientów indywidualnych. W całym Bank Pekao otworzył ich aż 455 tys., czyli 12 proc. więcej niż rok wcześniej i 65 proc. więcej niż w 2017 roku. W tym roku celem dla Pekao jest otwarcie 0,5 mln nowych rachunków. Bank umacnia wiodącą pozycję wśród banków zorientowanych na pozyskanie młodych klientów. W 2019 roku liczba pozyskanych nowych klientów w wieku 13-17 lat była o 60 proc. wyższa w porównaniu do 2018 roku, a wzrost liczby pozyskanych klientów do 26. roku życia wyniósł 26 proc. r/r" - czytamy dalej.

Otwarcie banku na młodych i mobilnych klientów przekłada się na stały wzrost liczby aktywnych użytkowników bankowości mobilnej. Na koniec zeszłego roku było ich prawie 1,7 mln o jedną trzecią więcej niż rok wcześniej i dwa razy więcej niż w 2017 roku. Przynosi również efekty widoczne w sprzedaży produktów banku. Nawet 20% nowych kont zakładanych jest z wykorzystaniem kanałów zdalnych, a 40 proc. pożyczek gotówkowych jest sprzedawana online lub przez aplikację mobilną PeoPay, podkreślono.

W minionym roku bank zaproponował klientom szereg ciekawych rozwiązań. Wdrożył nowy serwis transakcyjny Pekao24 oparty o rozwiązania omnichannel czy dodatkowe funkcje w aplikacji PeoPay (m.in. przelewy na telefon BLIK, Google Asystent, Garmin Pay, FitBit Pay i autoryzację mobilną), przypomniano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 2 247,47 mln zł wobec 2 310,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

