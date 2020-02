Arctic Paper będzie rekomendować wypłatę 0,2 zł dywidendy na akcję za 2019 r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Arctic Paper zdecydował, że będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za 2019 rok w wysokości 0,2 zł na akcję, podała spółka.

"Ostateczną rekomendację dotyczącą podziału zysku netto za 2019 rok zarząd przedstawi zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu po publikacji raportu rocznego spółki za rok 2019 rok, co nastąpi w dniu 26 marca 2020 roku" - czytamy w komunikacie.

W maju 2019 r. akcjonariusze Arctic Paper zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu całego zysku za 2018 r., w kwocie 19,52 mln zł, na kapitał rezerwowy.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,16 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)