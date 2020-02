Prezes Pekao potwierdza plan osiągnięcia 11-12% RoE i 40% wskaźnika C: I w 2020r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Bank Pekao chce zrealizować w tym roku cele finansowe strategii: RoE na poziomie 11-12% (wobec 10% w ub.r.) oraz obniżyć wskaźnik kosztów/dochodów do poziomu 40% (z 41% w ub.r.), poinformował prezes Marek Lusztyn.

"Wierzę, że w 2020 po raz kolejny uda nam się zrealizować postawione przed organizacją cele biznesowe i finansowe, które zwieńcza realizację naszej strategii 'Siła Polskiego Żubra'. Dzięki konsekwencji w działaniu i wykorzystanie pełnego potencjału po stronie biznesu wspartego transformacją cyfrową i operacyjną chcemy w pełni zrealizować nasze cele finansowe strategii: RoE na poziomie 11-12% oraz obniżyć wskaźnik kosztów/dochodów do poziomu 40%" - napisał Lusztyn w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu rocznego.

Podkreślił, że w oparciu o kluczowe wartości, bank w pełni zrealizował w 2019 roku postawione cele biznesowe i finansowe, które w znaczącym stopniu przybliżyły go do pełnej realizacji strategii w 2020 roku.

"Osiągnęliśmy rekordowo wysoką dynamikę dochodów komercyjnych na poziomie 12% r/r w połączeniu z najlepszą w sektorze dynamiką kosztów operacyjnych na poziomie 1,7% oraz wskaźnikiem kosztów/dochodów na poziomie 41%, a także stabilnymi kosztami ryzyka na poziomie 43 pb. W konsekwencji pozwoliło nam to zwiększyć powtarzalny zysk o 10% r/r. Pomimo skokowego wzrostu składek, o ponad 70%, na rzecz Bankowego Funduszy Gwarancyjnego w 2019 roku, potrafiliśmy utrzymać wskaźnik powtarzalnego RoE na wysokim dwucyfrowym poziomie" - dodał prezes.

Planowany na ten rok wzrost dochodów komercyjnych to powyżej 10%. Wzrost kredytów planowany jest na poziomie 7-8% (wobec 8% w ub.r.). Koszty ryzyka mają wynieść ok. 50 pb, a wskaźnik Tier1 - powyżej 14,5% (wobec 15% w ub.r.), podał bank w prezentacji wynikowej.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU - największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.

