Budimex Nieruchomości spodziewa się podobnych wartościowo r: r przekazań w 2020r.



Warszawa, 27.02.2020 (ISBnews) - Budimex Nieruchomości spodziewa się spadku r/r liczby przekazań mieszkań w 2020 r., jednak w ujęciu wartościowym przekazania będą na poziomie zbliżonym do 2019 r., poinformował prezes Damian Kapitan.

"Przewidujemy, że w liczbach bezwzględnych może być spadek sprzedaży notarialnej mieszkań, jednak jak chodzi o wartość, przewidujemy rok porównywalny do tego [2019]" - powiedział Kapitan podczas konferencji prasowej.

"W ubiegłym roku przedsprzedaliśmy 1 655 mieszkań i z tego się najbardziej cieszymy - wzrost o 37% r/r. To pokłosie bardzo dobrego rynku" - dodał.

Poinformował także, że spółka na koniec 2019 r. miała w budowie prawie 4 tys. mieszkań, z czego 1 500 było w przedsprzedaży. "To bardzo dobry wolumen" - podkreślił.

"Nie chcemy istotnie zwiększać skali naszej działalności deweloperskiej. Chcemy się skupić na tym, co jest. Moglibyśmy sprzedawać dużo więcej, gdybyśmy mogli uruchomić projekty, ale z powodów formalno-prawnych nie możemy tego zrobić i to trwa coraz dłużej" - dodał prezes Budimeksu Dariusz Blocher.

Blocher ocenił ponadto, że "nie ma technicznych powodów", dla których ceny mieszkań miałyby zacząć spadać, "chyba, że spadałaby cena gruntów". "Jeśli ona nie spadnie - ceny będą rosły klika procent rocznie" - zakończył.

Budimex Nieruchomości przedsprzedał netto 1 655 mieszkań (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 1 534 lokale w 2019 r., podczas gdy rok wcześniej zanotował 1 208 mieszkań przedsprzedanych i 1 672 lokali sprzedanych notarialnie, podał Budimex.

"Dodatkowo, w trakcie 2019 roku spółki grupy nabyły grunty pod przyszłe projekty deweloperskie o wartości 43 mln zł (w 2018 roku: 204 mln zł)" - czytamy w komunikacie.

Segment deweloperski Budimeksu miał w 2019 r. 557,81 mln zł przychodów i 97,06 mln zł zysku netto.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2019 r. miał 7,57 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)