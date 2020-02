Alior Bank zakłada wzrost portfela kredytów o 5 mld zł, 2% kosztów ryzyka w br.



Warszawa, 28.02.2020 (ISBnews) - Alior Bank zakłada, że portfel kredytowy banku wzrośnie o 5 mld zł w tym roku wobec wzrostu o 3,9 mld zł w ub. roku. Celem jest także spadek kosztów ryzyka do 2% wobec 2,39% w 2019 roku, poinformował wiceprezes Tomasz Biłous.

Bank planuje także na br. utrzymanie marży odsetkowej netto na poziomie 4,5% oraz wskaźnika kosztów do dochodów wysokości 43%, osiągniętych w 2029 roku, podano w prezentacji.

"Jeśli chodzi o rok 2020 rok, to zakładamy marżę odsetkową na poziomie z 2019 roku. Zakładamy też poprawę kosztu ryzyka - to co dla nas ważne i kluczowej oraz powrót do naszych normalnych zdrowych wzrostów portfela - 5 mld zł w skali całego roku" - powiedział Biłous podczas konferencji prasowej.

"Pracujemy mocno nad marżą, bez efektu TSUE wyniosłaby 4,71%, ale efekt TSUE powoduje, że jest to 4,5%" - dodał.

Bank podał dziś w strategii, że celem jest spadek kosztów ryzyka do 1,8% w 2022 roku wobec 2,39% na koniec 2019 r.

"Koszt ryzyka wyniósł 2,4% w 2019 roku. Cała nowa produkcja, którą generujemy od jakiegoś czasu jest budowana znacząco niżej na poziomie 1,5% [kosztów ryzyka]. Chcemy osiągnąć poziom 1,8% kosztów ryzyka w 2022 rr. Patrzymy na bilans banku bardzo holistycznie - chcemy zmienić całą strukturę portfela w kierunku bezpieczniejszego. Zmniejszymy udział pożyczki gotówkowej, chcemy zwiększyć udział hipotek, leasingu i faktoringu. Drugi element to dywersyfikacja - będziemy się koncentrowali na MSP, gdzie skala pojedynczych mniejszych zaangażować buduje dodatkowo dywersyfikację"- powiedział Biłous.

Wiceprezes poinformował, że bank wprowadził zmiany w ofercie pożyczki gotówkowej i pracuje nad poprawą rentowności portfela tych kredytów.

"Przesuwamy rentowność tego produktu z dochodu prowizyjnego do odsetek. W samym IV kwartale, kiedy te zmiany wdrożyliśmy, przyniosło to efekt 3 pkt proc. zwiększenia udziału odsetek w przychodach z nowej sprzedaży. W kolejnym kwartale pokażemy jeszcze większe przesunięcia na poziom odsetek" - powiedział.

Alior Bank koncentruje swoją działalność na usługach bankowości detalicznej i korporacyjnej. Podmioty zależne Alior Banku prowadzą działalność m.in. w zakresie usług leasingowych, informatycznych, faktoringu i asset management. Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa razem banku wyniosły 76,73 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)