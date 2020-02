Na piątkowym zamknięciu WIG20 stracił 4,4 proc. do 1.768,91 pkt. i spadł do najniższego poziomu od listopada 2016 roku.

WIG zniżkował 4,0 proc. do 49.276,54 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 2,8 proc. do 3.582,31 pkt., a sWIG80 spadł 3,3 proc. do 11.628,31 pkt.

Wszystkie indeksy sektorowe zniżkowały – najbardziej poszły w dół WIG-Górnictwo (o 7,2 proc.), WIG-Energia (o 5,6 proc.) i WIG.GAMES (o 5,3 proc.). 8 spośród 15 indeksów sektorowych ustaliło minimum roczne.

Obroty na GPW wyniosły 2 mld zł, z czego 1,61 mld zł przypadło na spółki z WIG20.

Ostre spadki utrzymywały się od początku dnia. WIG20 rozpoczął piątkową sesję ok. 3,2 proc. spadkiem wobec czwartkowego zamknięcia i zniżkował do godz. 11.00, kiedy ustanowił minimum sesyjne – skala spadków wynosiła wtedy ok. 6 proc.

W dalszej części notowań indeks lekko korygował poranną przecenę, jednak i tak zakończył sesję 4,4 proc. stratą – 18 z 20 spółek z WIG20 zamknęło dzień pod kreską, a do tego trzynaście odnotowało minima roczne.

Tydzień zamknął się 15,3 proc. stratą indeksu WIG20. To był najgorszy tydzień od października 2008 roku, kiedy przez rynki akcji przetoczyła się fala wyprzedaży po upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers. To również jeden z trzech najgorszych tygodni dla WIG20 w całej jego dotychczasowej historii.

Opinie co do przyszłego trendu są podzielone wśród analityków.

"Potencjał spadkowy dla indeksu WIG20 powoli się wyczerpuje, możliwe że dzisiejsze spadki już go wyczerpały. Dotyczy to wielu spółek z tego indeksu, które już znajdują się na atrakcyjnych poziomach do zakupu” – powiedział PAP Biznes p.o. dyrektora departament analiz BM BPS Tomasz Czarnecki.

„Wygląda na to, że inwestorzy poszukują płynności i wyprzedają akcje. Widać to po największych spółkach notowanych na GPW i spodziewam się, że to jeszcze potrwa. Fundamentalnym uzasadnieniem jest to, że rynek spodziewa się bardzo dużego spowolnienia gospodarczego. Nie tylko w Chinach, tak jak to początkowo zakładano, ale globalnie – koronawirus rozprzestrzenił się już do kilkudziesięciu krajów” – ocenił w rozmowie z PAP Biznes analityk Ipopema Securities, Robert Maj.

Rynki wschodzące europejskiej części EMEA zdominował podobnie negatywny trend – najsilniej poszły w dół akcje rosyjskie, gdyż indeks RTS stracił 6,2 proc.

Niemiecki indeks DAX spadł 4,3 proc., a S&P500 zniżkował 2,1 proc.

W gronie spółek z WIG20, które odnotowały największe spadki, były: Alior Bank – o 13,2 proc. do 21,0 zł, CCC – o 8,9 proc. do 71,95 zł i PGE - o 8,1 proc. do 4,47 zł.

Strata netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2019 roku wyniosła 19,9 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie opublikowanego przez spółkę raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku netto na poziomie 5,1 mln zł.

Alior Bank opublikował także strategię na lata 2020-2022, która zakłada, że do 2022 roku wskaźnik ROE wzrośnie do powyżej 10 proc. z 8,4 proc. w 2019 roku, aktywa banku wzrosną w tym okresie do 95 mld zł z 77 mld zł, a liczba klientów indywidulanych zwiększy się o 420 tys.

"Wyniki są słabe, słabsze niż konsensus, wynik odsetkowy był pod wpływem +małego+ TSUE, ale to nawet jest głębsze niż było sugerowane przez bank i to jest główny negatyw” – powiedział PAP Biznes analityk Ipopema Securities Łukasz Jańczak.

„Cele ze strategii są raczej optymistyczne, ambitne, powyżej moich założeń, jeśli chodzi o cele ROE czy marżę odsetkową. Wydaje się, że strategia będzie miała dziś mniejsze znaczenie niż wyniki" – dodał.

Jedynymi spółkami w gronie WIG20, które zyskały na wartości były JSW wzrost o 3,2 proc. do 13,53 zł i PGNiG, który zyskał 1,3 proc. do 3,168 zł.

Prawie 8 proc. straciły akcje Kruka, który zaktualizował szacunek zysku netto grupy za 2019 rok do 277 mln zł z 304 mln zł szacowanych wcześniej. Według wyliczeń PAP Biznes, zysk netto grupy za czwarty kwartał wyniósł 32,2 mln zł, co oznacza spadek o 37 proc. rok do roku.

Akcje Elemental Holding spadły o 18,5 proc. do 1,50 zł.

Votum zniżkował 14,8 proc. do 10,65 zł. Po osiągnięciu rekordowych wyników finansowych w zeszłym roku, kancelaria odszkodowawcza Votum zamierza w 2020 roku skoncentrować się przede wszystkim na dochodzeniu roszczeń w imieniu klientów banków, posiadających kredyty frankowe. W 2020 roku z tego tytułu Votum zmierza wytoczyć 8 tys. powództw.

PlayWay stracił 13,0 proc. i na koniec dnia kosztował 278,0 zł za akcję.

Prawie 2 proc. straciło Asseco Business Solutions pomimo lepszych od oczekiwań wyników kwartalnych i zapowiedzi wypłaty 1,80 zł dywidendy na akcję z zysku netto za zeszły rok.

Ze spółek szerokiego rynku pozytywnie wyróżniły się akcje spółek z sektora ochrony zdrowia – zyskały ceny Cormay (wzrost o 18,7 proc. do 1,78 zł), Biomed Lublin (wzrost o 14,6 proc. do 1,335 zł) i Mercator Medical (ze zwyżką o 4,8 proc. do 20,40 zł). Poszły w górę również akcje Workservice – o 20,1 proc. do 0,496 zł.

