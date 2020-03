Lombardia jest tym włoskim regionem, gdzie najbardziej szerzy sie wirus. Według informacji Obrony Cywilnej zanotowano tam prawie tysiąc z łącznej liczby 1700 przypadków w całym kraju. Zmarło tam 31 osób.

Szef wydziału polityki społecznej we władzach Lombardii Giulio Gallera podkreślając, że wirus bardzo się szerzy zaznaczył zarazem: "50 procent zakażonych przechodzi przez to nie zdając sobie z tego sprawy, a 40 procent nie ma poważnych problemów".

Zauważył jednak: "Ale jest 10 procent tych, którzy trafiają na intensywną terapię i prawie wszystkie te osoby mają powyżej 65 lat".

"Dlatego zachęcam osoby starsze, by wychodziły jak najmniej z domu w ciągu najbliższych dwóch-trzech tygodni"- powiedział Gallera w wywiadzie telewizyjnym. Zapewnił, że we współpracy z Obroną Cywilną i wolontariatem organizowana jest akcja zawożenia do domu żywności osobom, które nie mogą wychodzić i nie mogą liczyć na żadną pomoc przy zakupach.

"A zatem pozostańcie w domu, nie chodźcie grać w bingo czy w karty. To ważne dla was, by ograniczyć jak najbardziej szerzenie się wirusa , a także dla naszego systemu służby zdrowia"- stwierdził przedstawiciel władz regionalnych.(PAP)