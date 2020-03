Młody mężczyzna mógł zachorować podczas urlopu we Włoszech. Do Rosji powrócił 23 lutego i przebywał w prywatnym domu w obwodzie moskiewskim. Po kilku dniach zgłosił się do przychodni z symptomami infekcji dróg oddechowych. Przewieziono go do szpitala zakaźnego.

Jest to pierwszy wykryty przypadek koronawirusa w Moskwie i szósty w Rosji. Pierwszymi chorymi była dwójka obywateli z Chin, która już wyzdrowiała. W szpitalu w Kazaniu znajduje się trzech zakażonych obywateli Rosji, którzy byli pasażerami wycieczkowca Diamond Princess i zostali z Japonii ewakuowani do kraju. (PAP)