Ambasadorowie państw UE rozmawiali na ten temat w poniedziałek w Brukseli. Szefowie dyplomacji państw członkowskich i tak mieli zaplanowane spotkanie w chorwackiej stolicy pod koniec tego tygodnia, jednak w nieoficjalnej formule Gymnich.

Przez działania podejmowane przez Ankarę UE zdecydowała na wykorzystanie specjalnych zapisów, które umożliwią na organizowanie formalnych spotkań (czyli takich, na które mogą być podejmowane decyzje) poza siedzibami unijnych instytucji (w tym przypadku Rady UE).

We wtorek do Grecji jadą szefowie Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego - Ursula von der Leyen, Charles Michel i David Sassoli. Liczba uchodźców na greckiej granicy rośnie lawinowo, odkąd Turcja ogłosiła, że nie będzie zatrzymywać na swym terytorium uchodźców z Syrii, którzy podejmą próbę, by drogą morską lub lądową dostać się do Europy.

>>> Czytaj też: Erdogan pojedzie do Moskwy. Powód? Rosnące napięcie pomiędzy Turcją a Rosją w Syrii