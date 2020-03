"Dzisiaj na przeceny na światowych giełdach, w tym na giełdzie warszawskiej, trzeba patrzeć przez pryzmat globalnych trendów, jak również siłę polskiej gospodarki. Oczywiście zmniejsza się skłonność do konsumpcji w Chinach związana z rozprzestrzenianiem się po świecie koronawirusa, a wskaźniki wyprzedzające koniunkturę notują rekordowo niskie wartości. To też jednak powoduje, że giełda notuje rekordowe obroty, co samo w sobie nie jest zjawiskiem złym" - czytamy w oświadczenie Dietla w sprawie sytuacji na światowych giełdach.



Podkreślił, że w Polsce rośnie konsumpcja i inwestycje, a dzięki własna waluta wzmacnia konkurencyjność w fazie spowolnienia gospodarki globalnej.



"Dzięki reformie związanej z pracowniczymi planami kapitałowymi oraz przyjętej Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem. Jednocześnie zapewniam, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie działa prawidłowo" - wskazał także prezes.



