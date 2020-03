Zarażona koronawirusem kobieta wróciła z Iranu 28 lutego. Próbki pobrane od 45-latki, wysłano do laboratorium w Islamabadzie w sobotę, ale wyniki otrzymano dopiero we wtorek rano. W stolicy kraju badanych jest kolejnych 12 próbek od osób podejrzanych o zakażenie koronawirusem.

Władze Gilgit do 7 marca zamknęły szkoły publiczne i prywatne.

Do 9 marca potrwa blokada granicy, na której zebrała się duża grupa Afgańczyków, którzy chcą się leczyć w szpitalach w Pakistanie. „Będziemy ściśle przestrzegać rozkazów ministra spraw wewnętrznych o zamknięciu granicy z Afganistanem, nikt nie wjedzie do Pakistanu” - powiedział dziennikowi „Dawn” urzędnik zajmujący się bezpieczeństwem na granicy. Dotyczy to również zaopatrzenia wojsk amerykańskich w Afganistanie.

Trzy z pięciu przypadków koronawirusa wykryto w Gilgit, w pakistańskiej części Kaszmiru. Pozostali dwaj zarażeni pacjenci pochodzą z portowego Karaczi.

Paweł Skawiński (PAP)