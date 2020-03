GIS: na świecie ponad 90 tys. przypadków koronawirusa, w tym ponad 3 tys. zgonów

Źródło: PAP

Od 31 grudnia 2019 r. do 3 marca br. odnotowano 90 tys. 663 potwierdzone przypadki COVID-19, w tym 3 tys. 124 zgony – podał we wtorek Główny Inspektorat Sanitarny. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin i Włoch.