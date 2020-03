WHO: Koronawirus zabija 3,4 proc. zakażonych

Źródło: PAP

Około 3,4 proc. potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem kończy się śmiercią - poinformował we wtorek szef Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Wyjaśnił, że jest to odsetek wyższy niż w przypadku grypy sezonowej, której śmiertelność wynosi 1 proc.