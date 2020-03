Liczba zmarłych z powodu koronawirusa we Włoszech wzrosła do 79

Źródło: PAP

We Włoszech zmarło już 79 osób zarażonych koronawirusem - poinformował we wtorek szef Obrony Cywilnej, nadzwyczajny komisarz ds. kryzysu Angelo Borrelli. Poprzedni bilans z poniedziałku to 52 ofiary śmiertelne epidemii. Zanotowano dotąd ponad 2500 zarażeń.